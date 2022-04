Apple prévoit un casque de réalité augmentée et virtuelle, mais sa disponibilité pourrait être reportée à 2023. C’est en tout cas ce que pense l’analyste Jeff Pu du cabinet Haitong International Securities.

Le casque AR/VR d’Apple pas avant 2023 ?

Selon l’analyste, Apple fait face à quelques difficultés, ce qui l’obligerait à reporter la sortie de son casque AR/VR au premier trimestre de 2023. Il évoque par ailleurs un volume de ventes entre 1 et 1,5 million d’exemplaires pendant la première année de commercialisation. Aussi, son point fort par rapport à la concurrence serait des puces maison et l’utilisation de 10 capteurs (donc les caméras) venant de différents groupes, dont Sony, Will Semi et Sunny Optical.

Plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le nouveau casque d’Apple serait commercialisé à la fin de l’année 2022 avec un approvisionnement limité. Plus récemment, Bloomberg a indiqué que le lancement du casque ne se fera pas à la WWDC 2022 en juin, mais qu’il sera présenté à un moment donné entre l’automne 2022 et l’été 2023.

Une possibilité est qu’Apple dévoile l’appareil plus tard cette année, avec la vente commençant au début de 2023, similaire à ce que l’entreprise a fait dans le passé avec des produits comme l’Apple Watch et HomePod où il y a un délai entre la présentation et la sortie.