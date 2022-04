Il fallait s’y attendre. Après que Meta ait confirmé hier le taux de commission prohibitif qu’il entend appliquer sur son métavers, Apple a vertement taclé l’hypocrisie de Mark Zuckerberg concernant la « taxe » Apple. Ainsi, Fred Sainz, le porte parole d’Apple, a tenu sur Twitter des propos très durs à l’encontre du réseau social : « A plusieurs reprises, Meta a ciblé Apple pour avoir facturé aux développeurs une commission de 30 % pour les achats intégrés dans l’App Store – et a utilisé les petites entreprises et les créateurs comme bouc émissaire à chaque fois. Maintenant, Meta cherche à facturer les créateurs beaucoup plus que n’importe quelle autre plateforme. Cette annonce met à nu l’hypocrisie de Meta. Cela démontre que si Meta cherche à utiliser gratuitement la plateforme d’Apple, elle facture aussi avec joie les créateurs et les petites entreprises qui utilisent sa plateforme. » Aie !

Le CEO de Blockparty, Vladislav Ginzburg, s’est joint à ce tacle du porte parole afin de dénoncer une autre contradiction évidente de la position de Facebook, qui exploite et revend les données des utilisateurs et des créateurs, mais veut aussi désormais toucher sa part directe via une commission très élevée : « Facebook conserve tous les médias qui y sont téléchargés, conserve toutes les données des utilisateurs et possède chaque étape du processus de vente aux spécialistes du marketing. Plutôt que de permettre aux créateurs de partager la valeur qu’ils apportent à Facebook, leur objectif est de prendre la moitié de la vente. Non merci. »