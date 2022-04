Nous savons déjà qu’Apple va améliorer le principal capteur photo à l’arrière des iPhone 14 (notamment avec un module de 48 mégapixels sur les modèles Pro) et voilà aujourd’hui que Ming-Chi Kuo s’attarde sur le capteur frontal.

Selon l’analyste, les quatre modèles de l’iPhone 14 auront un autofocus sur le capteur photo frontal et une ouverture de f/1.9. En comparaison, l’iPhone 13 a le droit à une mise au point fixe et une ouverture de f/2.2.

L’ouverture plus large permettrait à davantage de lumière de traverser l’objectif. Kuo précise que ces mises à niveau pour la partie photo pourraient se traduire par un effet de profondeur de champ amélioré pour les photos et les vidéos en mode Portrait, tandis que l’autofocus peut améliorer la mise au point pendant les appels vidéo sur FaceTime ou une autre application du même type.

AF support and a lower f-number can provide a better shallow depth-of-field effect for selfie/portrait mode. In addition, AF can also enhance the focus effect for FaceTime/video call/live streaming.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022