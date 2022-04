Apple annonce l’arrivée de mix de DJ sur Apple Music avec le support de l’audio spatial. C’est en lien avec le Dolby Atmos, un système proposé avec quelques appareils (dont les AirPods).

De l’audio spatial pour les mix de DJ

Selon Apple, le lancement des mix de DJ en audio spatial avec Dolby Atmos permet aux utilisateurs d’avoir dans une expérience audio immersive avec « un son et une clarté multidimensionnels ». La société ajoute que l’audio spatial est la « prochaine étape naturelle » de l’engagement d’Apple Music en faveur du son et des mix de DJ, après le lancement d’un programme basé sur la technologie de Shazam qui identifie et rémunère tous les créateurs individuels impliqués dans la réalisation d’un mix de DJ.

« La réaction des abonnés et des créateurs à l’audio spatial a été incroyable, et nous sommes ravis de développer cette innovation sonore », a déclaré Stephen Campbell, responsable mondial de la musique électronique et de la danse chez Apple Music, dans un communiqué à TechCrunch.

Le premier mix disponible est celui de Jeff Mills, un producteur et DJ qui vient de Detroit. Il propose un mix d’une heure qui a pour nom Outer to Inner Atmosphere: The Escape Velocity Mix et qui disponible à cette adresse.

Il faut s’attendre à avoir de nouveaux mix de DJ en Dolby Atmos tous les mois sur Apple Music. Apple en profite pour annoncer la disponibilité de 15 mix Boiler Room qui ont été enregistrés lors de soirées et festivals. Eux aussi profitent de l’audio spatial.