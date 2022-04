Après les États-Unis avec iOS 15.2, ce sera au tour du Royaume-Uni d’avoir le droit aux mesures de prévention d’Apple pour iMessage afin de lutter contre la pédopornographie. Il n’y a pas encore de date pour la France ou les autres pays.

Les mesures d’Apple pour iMessage arrivent au Royaume-Uni

Avec le système d’Apple, une analyste des iMessages envoyés et reçus est réalisée afin de déterminer s’il y a de la nudité. C’est un moyen de prévenir les enfants afin qu’ils n’ouvrent pas ce type de contenu. Si la nudité est détectée dans une photo reçue par un enfant, la photo est floutée et l’enfant recevra des ressources de groupes de protection de l’enfance. La nudité dans une photo envoyée par un enfant déclenchera un avertissement encourageant l’enfant à ne pas envoyer l’image.

Ce sont les parents qui ont le contrôle sur cette fonctionnalité et peuvent l’activer (ou non) sur l’iPhone de leurs enfants. Au passage, la vérification de contenus ayant de la nudité se fait directement sur l’iPhone et non sur les serveurs d’Apple.

Selon The Guardian, les mesures de prévention d’Apple pour iMessage afin de lutter contre la pédopornographie vont être disponibles au Royaume-Uni d’ici quelques semaines avec une mise à jour. On peut imaginer que ce sera avec la version finale d’iOS 15.5. Cette version est actuellement disponible en version bêta, avec d’ailleurs la deuxième bêta qui a vu le jour hier pour les développeurs et aujourd’hui pour les testeurs publics.