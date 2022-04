Apple propose aujourd’hui la bêta 2 (build 19F5057e) d’iOS 15.5 sur iPhone et d’iPadOS 15.5 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la première version. Cela concerne pour le moment les développeurs, les testeurs publics auront bientôt la nouvelle bêta.

Bêta 2 disponible pour iOS 15.5 et les autres mises à jour

Il n’y a pour l’instant pas d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la nouvelle bêta. La précédente a été l’occasion d’avoir de nouvelle références à Apple Classical, des des boutons « Demander » et « Envoyer » en ce qui concerne Apple Pay Cash et d’autres petits changements. A voir si la version du jour sera plus intéressante.

Si vous avez le profil pour télécharger les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la deuxième bêta d’iOS 15.5.

Apple ne dit pas encore quand sera disponible la version finale. Mais il devrait logiquement s’agir d’une question de semaines. On peut aussi se demander si ce sera la dernière version d’iOS 15, sachant qu’Apple présentera iOS 16 le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 (build 21F5058e) de macOS 12.4 pour Mac, la bêta 2 (build 19T5557d) de watchOS 8.6 pour Apple Watch et la bêta 2 (build 19L5557d) de tvOS 15.5 pour Apple TV.