Apple propose un système d’anti-pistage sur iPhone et iPad depuis iOS 14.5 et celui-ci ne profite pas à l’entreprise. C’est en tout cas ce qui resort d’une étude qui a été commandée par Apple. Elle a été réalisée par Kinshuk Jerath, professeur de commerce de la Columbia Business School, une école de commerce de l’université Columbia à New York.

Une étude autour de l’anti-pistage et d’Apple

L’étude indique que les affirmations selon lesquelles des milliards de dollars en lien avec la publicité sont passés de sociétés comme Meta (Facebook) à Apple en raison de l’introduction de la transparence du suivi des applications sont « spéculatives » et « ne sont pas étayées par des preuves ».

Trois raisons sont données dans l’étude :

L’activité des recherches sponsorisées d’Apple sur l’App Store ne représente qu’une petite partie du marché global de la publicité mobile.

La croissance du secteur des recherches sponsorisées d’Apple est antérieure à l’introduction de l’anti-pistage des applications et est probablement alimentée en partie par d’autres facteurs, tels que la croissance globale continue des publicités mobiles et des publicités d’installation d’applications, ainsi que l’expansion du programme des recherches sponsorisées en Chine en juillet 2021.

Apple propose un pop-up pendant le processus de configuration d’iOS qui permet aux utilisateurs de désactiver les publicités personnalisées sur leur appareil.

Ce n’est pas la première étude qu’Apple commande pour tenter de se défendre au sujet de quelques attaques. L’objectif est surtout de montrer aux autorités mondiales que ses pratiques ne sont (selon Apple) pas anticoncurrentielles. Mais les autorités justement comptent changer les règles, notamment en Europe avec l’ouverture de l’App Store et d’autres éléments.