Apple a commandé une étude auprès d’Analysis Group pour se pencher sur l’App Store et les résultats de cette enquête suggèrent que la concurrence est plus que positive sur la boutique d’applications. Cela intervient au moment où Apple fait face à des pressions pour ouvrir son App Store, autoriser les paiements tiers ou encore le sideloading.

Une étude autour de l’App Store

L’objectif d’Apple est de présenter des faits sur l’écosystème que l’App Store a créé et sur le contenu que les développeurs créent pour lui. La première partie de l’étude se concentre sur les nombreuses façons dont les développeurs peuvent atteindre les consommateurs en dehors de l’App Store, par le biais d’appareils non-iOS tels que d’autres smartphones, PC et consoles, et par le biais d’autres marchés numériques. La seconde partie se concentre sur la croissance de l’App Store au fil du temps (il y a maintenant 1,8 million d’applications), dont 99,9 % sont des applications tierces, car l’étude ne manque pas de souligner qu’Apple n’a que 60 applications qui sont en concurrence avec des applications tierces.

Une comparaison entre les applications d’Apple et la concurrence

Un autre élément intéressant est la comparaison avec les propres applications d’Apple. L’étude montre qu’Apple représente rarement une majorité. Ainsi, WhatsApp est 0,6 fois plus utilisé qu’iMessage en France. C’est 0,5 fois pour Messenger. Pour sa part, Spotify est 1,6 fois plus utilisé qu’Apple Music (Deezer est au même niveau qu’Apple Music). Pour Google Maps, l’utilisation est 2,1 fois plus importante qu’Apple Plans. Côté vidéo, Netflix est 35 fois plus populaire qu’Apple TV et Amazon Prime Video l’est 5 fois plus.

Le Digital Markets Act va faire mal à Apple

Voici quelques points mis en avant par Apple :

Les applications tierces sont les seules options pour les consommateurs pour des types entiers d’applications, y compris les réseaux sociaux, les services de rencontre, l’organisation de voyages et la nourriture et les boissons.

Les leaders dans les types d’applications varient souvent d’un pays à l’autre, et de nombreux leaders régionaux surpassent leurs homologues compétitifs au niveau mondial.

Les applications tierces sont les plus populaires parmi les utilisateurs d’iPhone dans la plupart des régions pour les principaux types d’applications, notamment le streaming de musique, le streaming de séries et de films, la lecture, la communication et les applications de cartographie.

Pour de nombreux types d’applications, les applications d’Apple représentent une part relativement faible de l’utilisation des applications par les utilisateurs d’iPhone. C’est le cas même si certaines applications Apple sont préinstallées pour permettre la fonctionnalité de base de l’appareil.

Les utilisateurs d’iPhone utilisent souvent plusieurs applications dans une même catégorie, en particulier des applications pour communiquer, lire l’actualité, regarder des vidéos ou naviguer — ce qui souligne la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent passer d’une application à l’autre et l’ampleur des possibilités offertes aux développeurs.

Pour rappel, le Digital Markets Act en Europe doit (normalement) permettre d’avoir le sideloading, des boutiques d’applications tierces et une interopérabilité des messageries (iMessage, WhatsApp, etc).