Apple a changé ses plans concernant l’App Store aux Pays-Bas et l’obligation de fournir une application séparée pour les développeurs voulant proposer un système de paiement alternatif.

Changement pour l’App Store et les paiements tiers aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont obligé Apple à autoriser les développeurs d’applications de rencontres à proposer à leurs utilisateurs des paiements alternatifs, au lieu d’utiliser le système d’Apple. Le fabricant, qui n’apprécie pas ce changement et compte faire appel de la décision, avait alors fait savoir que les développeurs voulant intégrer un paiement tiers devaient soumettre une version séparée de leurs applications existantes. Pourquoi ? Parce qu’Apple refusait qu’une seule et même version intègre son système de paiement et des paiements tiers. Cette règle n’est plus d’actualité.

Aujourd’hui, Apple annonce que les développeurs d’applications de rencontres aux Pays-Bas peuvent avoir une seule application, qu’elle ait un ou plusieurs moyens de paiement. Le groupe annonce aussi ces deux éléments :

Critères relatifs aux fournisseurs de services de paiement : Apple fournit des critères actualisés et plus spécifiques pour évaluer les prestataires de services de paiement non-Apple que les développeurs d’applications de rencontres aux Pays-Bas peuvent utiliser.

Informations à l’intention des consommateurs : les applications qui utilisent l’un ou l’autre de ces droits doivent inclure une feuille modale dans l’application qui explique aux utilisateurs qu’ils vont effectuer des achats par le biais d’un système de paiement externe, et l’impact potentiel que ce choix pourrait avoir sur l’utilisateur. Apple adapte le langage de la feuille modale et réduit le nombre de fois où elle doit être affichée.

Pour rappel, le régulateur des Pays-Bas a déjà infligé dix amendes (à hauteur d’une amende par semaine) à Apple, avec un total de 50 millions d’euros. Cela s’explique par le fait que la proposition initiale d’Apple ne convenait pas.