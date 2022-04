Apple a lancé hier le Self Service Repair, un programme de réparation d’iPhone à domicile qui permet d’acheter des pièces de rechange pour réparer soi-même le précieux. Apple fournit aussi en location un kit de réparation complet pesant pas moins de 35 kilos, un kit qui ne sera réellement utile que si l’on souhaite effectuer de grosses réparations sur l’iPhone.

Le kit en location est en fait composé de deux valisettes pesant respectivement 15 et 20 kilos. Chaque valisette dispose de petites roues

Utilisable uniquement pendant une semaine avant retour (contre 49 dollars), le kit comprend en effet un nombre impressionnant d’outils que l’on peut d’ailleurs acheter à l’unité sur le site du Self Service Repair. Le kit comprend ainsi :

une presse à batterie

une presse à écran

un plateau de réparation de 4,7 pouces

un coupeur d’adhésif

une sonde en nylon (bâton noir)

une housse de protection d’écran de 4,7 pouces

une housse de protection arrière de 4,7 pouces

un kit de pilote de couple noir

un pilote de couple gris

un pilote de couple vert

un pilote de couple bleu

un embout Micro Stix

un embout de Super vis

un cadre de support de 4,7 pouces

un support d’affichage universel

Et pour l’iPhone SE, deux outils en plus :

un dispositif chauffé de retrait d’écran

une poche chauffée pour l’écran

Si l’on se réfère à l’ensemble des pièces du kit (et ce qu’elles valent à l’unité sur le site Self Service Repair), le coût global de ce dernier se monte à 1000 dollars environ, et c’est d’ailleurs ce que l’utilisateur devra laisser en caution sur sa commande de location (via sa carte bancaire).