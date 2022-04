Les Mac ont vu leurs ventes augmenter lors des trois premiers mois de 2022 et 50% des acheteurs ont été de nouveaux clients, selon Luca Maestri, le directeur financier d’Apple. Il a évoqué ce sujet dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers.

Beau succès pour les Mac en ce début d’année

Voici ce que Luca Maestri a déclaré concernant les Mac pour les trois premiers mois de 2022 :

L’accent que nous avons mis sur l’investissement dans les Mac a également contribué à stimuler une activité importante dans notre base installée croissante. En réalité, nous avons enregistré un record de mises à niveau au cours du trimestre de mars, alors que dans le même temps, près de la moitié des utilisateurs achetant des Mac étaient de nouveaux clients.

Lors de la publication des résultats financiers pour les trois premiers mois de 2022, Apple a indiqué que le chiffre d’affaires pour les Mac a été de 10,44 milliards de dollars, en hausse de 14,65% par rapport à la même période un an plus tôt. Les Mac avec les puces M1 et ses variantes Pro/Max/Ultra ont donc plu à beaucoup de monde et visiblement à des utilisateurs qui n’avaient jamais eu de Mac auparavant.

Le dernier ordinateur en date d’Apple est le Mac Studio. Celui-ci est justement sorti lors du précédent trimestre. Il était accompagné par le Studio Display. Le Mac Studio existe avec la puce M1 Max ou M1 Ultra pour ceux qui veulent encore plus de puissance.