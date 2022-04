Apple a pris des mesures en Russie suite à la guerre en Ukraine et l’une d’entre elles est le retrait d’Apple Pay. Les Russes ne peuvent plus utiliser le système de paiement, tout comme ils ne peuvent plus profiter de Google Pay. Une plainte a été déposée contre le fabricant d’iPhone aujourd’hui.

Apple visé par une plainte en Russie

Lukoyanov & Partners, un cabinet d’avocats russe, a déposé une plainte suite au retrait d’Apple Pay en Russie, en réclamant 90 millions de roubles (1,21 million d’euros) de dommages et intérêts. Le cabinet estime que la société américaine a violé les droits des consommateurs russes. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Moscou.

Outre les 90 millions de roubles de dommages et intérêts réclamés, le cabinet exige qu’Apple Pay fasse son retour dans le pays. De plus, le montant pourrait être plus important au fil du temps puisque des clients russes d’Apple sont invités à se joindre à la plainte.

Il faut savoir qu’Apple est allé plus loin en Russie en suspendant les ventes dans le pays, tout comme d’autres entreprises. La société a également retiré de l’App Store (en dehors de la Russie) les applications des médias russes RT et Sputnik, tout comme elle a coupé le trafic et les accidents en temps réel dans Plans. « Par conséquent, les revendications de notre action en justice sont dirigées d’abord contre la société mère et ensuite contre ses unités subsidiaires », a-t-il déclaré Konstantin Lukoyanov du cabinet d’avocats dans un communiqué transmis à Reuters.

Outre Apple, le cabinet d’avocats s’attaque à Netflix qui a lui coupé son service en Russie.