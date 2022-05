L’histoire était peut-être trop belle d’un Jony Ive quittant Apple pour naviguer vers de nouveaux projets persos et n’ayant plus rien à prouver en tant que SVP Design. Si l’on en croit en effet Tripp Mickle, journaliste pour le New-York Times qui vient de publier l’ouvrage After Steve : How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul, le designer star aurait en fait quitté son poste par un surcroit de frustration lié principalement aux nouvelles orientations de la direction d’Apple.

En d’autres termes, Ive n’aurait pas trop goûté au changement de stratégie « utilitariste » d’Apple, le design passant désormais après la fonction, ce qui au passage remettait en cause le mantra de la course à la finesse, mantra qui conduisait notamment les iPhone à disposer de batteries anémiques, ou le MacBook de se coltiner un clavier papillon peu fiable. Ive imaginait aussi une orientation plus haut de gamme pour l’Apple Watch, cette dernière s’étant finalement démocratisée en devenant un accessoire de fitness et de santé.

Outre ce changement de cap, Ive aurait été usé par la gestion d’une équipe de design composée de très nombreux salariés, le designer préférant travailler avec des petites équipes de personnes ultra qualifiées. Ces informations restent cependant à prendre avec les pincettes d’usage, Tripp Mickle se plaçant clairement du côté de ceux qui estiment qu’Apple a perdu son âme en choisissant de mettre de grosses batteries dans ses iPhone et surtout en devenant une entreprise à 3000 milliards de dollars de capitalisation.