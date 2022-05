WhatsApp avait annoncé le mois dernier plusieurs nouveautés et elles sont désormais disponibles. Il est notamment question des réactions, de la possibilité d’envoyer des fichiers qui pèsent 2 Go au maximum ou encore la possibilité d’avoir des conversations comprenant 512 personnes au maximum.

WhatsApp ajoute plusieurs nouveautés

Les réactions sont des emojis qu’il est possible de mettre au niveau d’un message en particulier. Il suffit de laisser son doigt appuyé sur un message puis faire son choix parmi la liste. Cela peut rappeler ce qu’Apple propose déjà au niveau d’iMessage. WhatsApp note que les réactions limitent également la surcharge de messages dans les groupes. « Nous allons continuer à optimiser cette fonctionnalité et nous ajouterons un éventail d’expressions bien plus large dans les mois à venir », promet la messagerie.

De plus, WhatsApp permet désormais d’envoyer des fichiers d’une taille maximale de 2 Go en une fois. Il y a toujours le chiffrement de bout en bout, ce qui empêche la messagerie, les gouvernements, les hackers ou d’autres entités de savoir quel est le fichier en question. Pour rappel, la limite était jusqu’à présent de 100 Mo.

D’autre part, les conversations peuvent maintenant accueillir jusqu’à 512 personnes. Mais cette fonctionnalité est encore en cours de déploiement, il est donc possible que vous ne l’ayez pas encore.

Les nouveautés sont disponibles dès maintenant sur WhatsApp avec la dernière version en date de l’application proposée au téléchargement sur l’App Store.