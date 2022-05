Après avoir créé le premier iPhone fonctionnel avec un port USB-C, l’ingénieur suisse Ken Pillonel réitère avec cette fois le boîtier de charge des AirPods. Il a là aussi remplacé le port Lightning par un port USB-C, et ça fonctionne.

Changement de port pour le boîtier des AirPods

Ken Pillonel indique à The Verge qu’il a d’abord créé un « proof of concept » pour voir s’il était au moins possible d’avoir un port USB-C à la place du port Lightning sur le boîtier des AirPods. Il a ensuite fait des ajustements pour que le résultat final soit propre, à savoir que le composant nécessaire soit suffisamment petit pour être intégré dans le boîtier. Le jeune ingénieur dit que cela lui a occupé plusieurs week-ends au fil des derniers mois.

Il a réussi à concevoir un circuit imprimé flexible personnalisé, ce qui lui a permis d’intégrer le composant. Il prévoit de rendre le projet open source afin que d’autres personnes puissent tenter de le réaliser elles-mêmes.

Nous avons pour l’instant une photo du boîtier avec le port USB-C, ainsi qu’une courte vidéo qui fait office de teaser. Une vidéo plus complète arrivera d’ici quelques semaines pour expliquer le processus plus en détail.

Verra-t-on un boîtier d’AirPods avec un port USB-C venant d’Apple ? Ce n’est pas impossible en réalité. Non pas qu’Apple le souhaite (le groupe s’y oppose en réalité), mais l’Union européenne a déjà fait une proposition pour avoir un port unique (chez tout le monde, pas que chez Apple) et il se trouve que le port choisi est l’USB-C. Et comme nous pouvons le voir avec le modèle d’aujourd’hui, il est possible de créer un tel produit.