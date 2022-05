On en apprend de belles depuis que Tony Fadell, le papa de l‘iPod, assure à lui seul la campagne marketing de son ouvrage Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making. Le fondateur de la startup Nest n’hésite jamais à livrer quelques croustillantes anecdotes sur les coulisses d’Apple, avec souvent quelques révélations étonnantes. C’est une nouvelle fois le cas lors d’une interview accordée à la chaîne The Computer History Museum, interview durant laquelle Fadell affirme que Steve Jobs ne voulait pas de carte SIM pour le tout premier iPhone, principalement pour des raisons esthétiques.

Jobs souhaitait que l’iPhone soit compatible CDMA (Code division multiple access), une technologie radio soutenue à l’époque par certains fabricants (comme Verizon aux US) et qui ne nécessitait pas nécessairement de carte SIM. Fadell explique s’être alors opposé en personne au souhait du patron d’Apple, ce qui n’a pas été simple tant il a fallu user d’arguments pour convaincre l’homme au col roulé noir.



Finalement, Jobs s’est rendu à l’évidence : plus polyvalente et surtout beaucoup plus répandue au début des années 2000, la technologie GSM était une nécessité sur l’iPhone, même si cela signifiait de devoir rajouter un tiroir pour carte SIM.