Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial d’Apple, a accordé une interview à iMod pour parler de différents sujets. Il a notamment été question de la concurrence de l’iPhone pour ce qui est de la partie photo et de Steve Jobs.

Pour la partie photo avec l’iPhone, Greg Joswiak indique qu’Apple ne considère pas les smartphones Android comme des concurrents :

Nous investissons depuis des années dans nos capteurs photo et nos iPhone. Nous estimons que nous avons cette responsabilité envers nos utilisateurs parce qu’il y a plus de photos prises avec des iPhone qu’avec n’importe quel autre appareil photo ou produit dans le monde.

Nous ne considérons pas les autres smartphones comme nos concurrents. Nous essayons d’imiter les appareils photo professionnels haut de gamme. Ce qui nous manquait, c’était la possibilité de faire de l’étalonnage a posteriori, et nous avons ajouté ces capacités avec l’iPhone 15 Pro.

Je ne sais pas si vous êtes au courant… la récente keynote du Mac que nous avons organisée a été entièrement filmée à l’iPhone. Et c’est fantastique, n’est-ce pas ? Le montage a été effectué sur le Mac et la vidéo a été tournée sur l’iPhone. Cela montre ce que l’on peut faire avec un iPhone 15 Pro et nous en sommes très fiers.