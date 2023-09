Un futur iPhone « Ultra » serait en mesure de capturer des photos et vidéos spatiales qui auraient le droit à un affichage optimisé sur le casque Vision Pro d’Apple, si l’on en croit les informations d’un compte Weibo qui a déjà eu de bonnes informations.

La configuration de l’appareil photo de ce fameux futur iPhone Ultra « pousserait le marché à repenser le type de photos et de vidéos qu’un téléphone portable devrait prendre ».

Apple a déjà évoqué les photos et vidéos spatiales lors de la présentation du Vision Pro. Le groupe indiquait :

Les souvenirs prennent vie : grâce au premier appareil photo d’Apple en trois dimensions, Apple Vision Pro permet aux utilisateurs de capturer, de revivre et de s’immerger dans leurs souvenirs favoris, le tout en Audio spatial. Chaque photo ou vidéo spatiale fait remonter les utilisateurs à un moment dans le temps, comme par exemple une fête entre amis ou une réunion de famille. Ils peuvent accéder à l’ensemble de leur photothèque sur iCloud et visionner leurs photos et vidéos grandeur nature, avec de magnifiques couleurs et un niveau de détail impressionnant. Chaque photo réalisée à l’iPhone en mode Panorama s’étend et s’enroule autour de l’utilisateur, lui donnant ainsi la sensation qu’il se trouve exactement à l’endroit où elle a été prise.