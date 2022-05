Apple est sur le point d’abandonner le port Lightning sur ses différents produits pour passer à l’USB-C. Cela devrait être le cas avec l’iPhone 15 en 2023 et voilà maintenant que les accessoires auraient le droit au même traitement.

L’USB-C va remplacer le port Lightning sur les produits Apple

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les accessoires d’Apple comme les AirPods, le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse, le Magic Trackpad ou encore la batterie externe MagSafe, n’auront plus de port Lightning dans un avenir proche pour bénéficier à la place d’un port USB-C.

Ce changement pourrait bien avoir un lien avec l’Union européenne qui demande à ce que les constructeurs se tournent vers un seul et même port, sauf dans les situations exceptionnelles où ce n’est pas possible. L’idée est de faire du bien à l’environnement en ayant un seul câble qui peut être utilisé avec tous les produits, qu’importe le type de produit ou la marque. L’USB-C est déjà présent sur de nombreux appareils (notamment sur les smartphones Android). Même Apple l’utilise sur ses Mac et iPad. Mais certains, comme l’iPhone et les accessoires, sont encore au Lightning. Cela devrait changer.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Dans la foulée, Kuo parle de l’iPhone sans port qui aurait seulement le droit à la charge sans fil. L’analyste explique qu’un tel iPhone cause plus de problèmes qu’autre chose à ce stade parce que la technologie n’est pas encore assez avancée, notamment du côté du MagSafe et des autres limitations. Les iPhone devraient donc continuer à avoir un port Lightning ou USB-C pendant un petit moment.