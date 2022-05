Après une phase de test le mois dernier, Apple annonce aujourd’hui autoriser les développeurs à augmenter le prix des abonnements des applications, et ce sans avoir l’accord de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, les utilisateurs étaient prévenus au moment où une application augmentait le prix d’un abonnement en cours. Il était alors possible d’accepter ou de refuser cette hausse. En cas de refus, l’abonnement s’arrêtait. Mais c’est de l’histoire ancienne.

À partir de maintenant, les utilisateurs seront prévenus d’une hausse du prix de l’abonnement d’une de leurs applications, sans possibilité de refuser immédiatement. La hausse s’appliquera automatiquement. Ceux qui veulent la refuser devront alors se rendre sur leur compte Apple puis mettre fin à l’abonnement.

Selon Apple, la nouvelle méthode est plus intéressante. L’ancien système pouvait couper l’accès à des services et les utilisateurs devaient manuellement se réabonner.

Il faut savoir qu’il y a une limite pour la hausse de prix de l’abonnement sans l’accord au préalable de l’utilisateur. Apple indique :

Les conditions spécifiques de cette fonctionnalité sont que l’augmentation de prix ne se produise pas plus d’une fois par an, ne dépasse pas 5 dollars et 50% du prix de l’abonnement, ou 50 dollars et 50% pour un abonnement annuel, et soit autorisée par la législation locale. Dans ces situations, Apple informe toujours les utilisateurs d’une augmentation à l’avance, notamment par e-mail, par notification push et par un message dans l’application. Apple informera également les utilisateurs de la manière dont ils peuvent consulter, gérer et annuler les abonnements, s’ils le souhaitent.