C’est reparti pour le port du masque obligatoire pour les employés dans les Apple Store américains. Selon Bloomberg, cela concerne pour le moment 100 boutiques américaines.

Porter le masque redevient obligatoire pour les employés en Apple Store

Cette décision intervient alors que le nombre de cas positifs au Covid-19 repart à la hausse aux États-Unis. Apple a donc revu certaines de ses mesures. Par exemple, le retour obligatoire au bureau à hauteur de trois jours par semaines pour les employés à l’Apple Park n’aura finalement pas lieu le 23 mai comme c’était prévu au départ. C’est reporté sans plus de précision pour le moment.

Concernant les Apple Store, les employés de 100 boutiques américaines doivent se remettre à porter obligatoirement le masque, qu’ils soient vaccinés ou non. En revanche, rien ne change concernant les visiteurs, ils peuvent le mettre ou non. Pour rappel, l’abandon du port du masque en Apple Store (employés et visiteurs) avait eu lieu en mars aux États-Unis. Mais la situation évolue aujourd’hui.

Bien évidemment, d’autres ajustements pourraient avoir lieu d’ici quelques semaines ou quelques mois selon ce qu’il se passe avec le nombre de cas positifs au Covid-19. Mais pour l’instant, les changements d’Apple concernent uniquement les États-Unis et non les autres pays.