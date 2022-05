Après plusieurs mois de bêta, Nvidia annonce que son service GeForce Now sur iOS propose Fortnite pour tout le monde. Il (re)devient ainsi possible de jouer au célèbre jeu d’Epic Games grâce au cloud gaming. Pour rappel, Apple avait retiré le jeu de l’App Store en août 2020 suite à un non-respect des règles.

Fortnite sur iOS via GeForce Now, c’est maintenant possible

Nvidia GeForce Now est un service de cloud gaming et il faut passer par Safari sur iOS au lieu d’une application à télécharger sur l’App Store. Cela s’explique par les règles beaucoup trop strictes d’Apple avec le cloud gaming. Microsoft (Xbox Cloud Gaming), Google (Stadia) et Nvidia ont donc décidé de passer par le navigateur Web pour proposer une expérience alternative sans avoir les restrictions d’Apple.

Il existe trois formules pour GeForce Now. La première est gratuite, mais permet seulement d’avoir des sessions de jeu d’une heure. La deuxième coûte 9,99€/mois ou 49,99€ pour 6 mois, bascule les joueurs sur la plateforme premium (avec support du RTX), donne un accès prioritaire aux serveurs, propose de jouer en 1080p à 60 images par seconde et des sessions de jeu de 6 heures. Vient enfin la troisième à 19,99€/mois ou 99,99€ pour 6 mois avec des serveurs ayant la carte graphique GeForce RTX 3080, la possibilité de jouer en 4K, jusqu’à 120 images par seconde et des sessions de 8 heures.

Pour rappel, Microsoft a récemment annoncé qu’il était également possible de jouer gratuitement à Fortnite sur iOS via son propre service, à savoir Xbox Cloud Gaming. Les joueurs iPhone et iPad ont donc le choix.