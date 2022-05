Jouer à Fortnite gratuitement sur iPhone et iPad est possible avec Xbox Cloud Gaming (xCloud) de Microsoft, et ce dès maintenant. Il s’agit du deuxième service qui propose le jeu d’Epic Games sur iOS, le premier étant GeForce Now. Celui-ci a toutefois proposé une bêta fermée, là où c’est accessible pour tout le monde dans le cas de Microsoft.

Fortnite revient sur iOS grâce au Xbox Cloud Gaming

Le fait que Fortnite soit gratuit sur iPhone et iPad avec Xbox Cloud Gaming est notable parce qu’il s’agit du premier jeu à ne pas nécessiter l’abonnement payant pour le service de cloud de Microsoft. D’ailleurs, Microsoft assure que d’autres surprises verront prochainement le jour. On peut donc imaginer que d’autres jeux gratuits débarqueront au fil des semaines et mois.

Il y a une seule condition pour jouer au jeu d’Epic Games Store : il faut avoir un compte Microsoft. Mais à part ça, tout le monde peut profiter de l’offre. Elle est aussi disponible sur Android (smartphones et tablettes) et les PC sous Windows.

Pour ce qui est d’iOS, Xbox Cloud Gaming est uniquement disponible via le Web en passant par Safari. Microsoft voudrait bien proposer une application dédiée pour son service, mais Apple a des règles beaucoup de trop strictes au niveau de l’App Store concernant les services de cloud gaming. Passer par Safari est donc un moyen de contourner le système. D’autres, comme Stadia et GeForce Now, utilisent aussi une version Web.

Pour jouer à Fortnite gratuitement, rendez-vous sur cette page, connectez-vous avec votre compte Microsoft et laissez-vous guider.