Microsoft était prêt à tout pour avoir xCloud sur l'App Store

Xbox Cloud Gaming (xCloud) aurait pu voir le jour sur l’App Store, ce qui aurait permis aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de jouer à des jeux Xbox via le cloud. Mais Apple a dit non au vu du fonctionnement.

Un accord aurait pu être signé entre Apple et Microsoft

Des e-mails entre Microsoft et Apple, dénichés par The Verge, montrent que la société derrière xCloud était prête à faire de nombreuses concessions pour que le fabricant d’iPhone accepte son service de cloud gaming sur l’App Store. Microsoft était notamment prêt à proposer tous les jeux AAA disponibles sur Xbox. Mais Apple voulait que Microsoft propose chaque jeu individuellement sur l’App Store, au lieu d’avoir une application qui regroupe tout et fasse du cloud gaming.

Les e-mails révèlent qu’après réflexion, Microsoft était finalement partant en mars 2020 pour proposer chaque jeu individuellement sur l’App Store. Le groupe voulait également créer une application spécifique pour relier chaque jeu entre eux. Malgré l’accord qui semblait sur le point d’être signé, les négociations entre Microsoft et Apple ont échoué et Xbox Cloud Gaming n’a pas été lancé en tant qu’application sur l’App Store, mais en tant que service depuis le Web qui n’a pas besoin de suivre les règles de l’App Store.

Microsoft a expliqué qu’il souhaitait qu’une seule application de cloud gaming prenne en charge ses applications de jeu individuelles, mais qu’Apple voulait que chaque jeu comprenne son propre élément de streaming :

Notre proposition d’apporter des jeux par le biais d’applications individuelles a été conçue pour se conformer aux politiques de l’App Store. Elle a été refusée par Apple sur la base de notre demande qu’il n’y ait qu’une seule application de streaming pour prendre en charge les applications de jeu individuelles, comme l’indique l’e-mail initial. Forcer chaque jeu à inclure notre système de streaming s’est avéré irréaliste du point de vue du support et de l’ingénierie, et créerait une expérience incroyablement négative pour les clients.

Les achats intégrés, un autre problème… selon Apple

Un autre problème a été les achats intégrés. Apple s’inquiétait de la manière dont ce type d’achats dans les jeux de Microsoft allait fonctionner. « Leur proposition pour les achats intégrés est toujours de les traiter sur leur système existant et de nous régler (en temps réel ou mensuellement) », a écrit Mark Grimm, responsable des jeux de l’App Store, dans un e-mail décrivant les négociations avec Microsoft.

Apple a précisé à The Verge que l’accord a échoué à cause de ce point :

Malheureusement, Microsoft a proposé une version de xCloud qui n’était pas conforme à nos directives de l’App Store, en particulier l’obligation de recourir à l’achat intégré pour débloquer des caractéristiques ou des fonctionnalités supplémentaires dans une application.

Pourtant, Kareem Choudhry, un vice-président de Xbox Cloud Gaming, assure que ce point n’était pas la raison du refus. « Apple a rejeté nos propositions et nous nous sommes retrouvés sans possibilité de proposer une offre Xbox Game Pass cohérente sur l’App Store », a-t-il indiqué.

À l’arrivée, Microsoft propose son service Xbox Cloud Gaming sur iOS en passant par le Web et non l’App Store. Google a fait de même avec son service Stadia.