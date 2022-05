Les développeurs sont autorisés à mettre un lien dans leurs applications iOS qui renvoient vers leurs sites Internet afin que l’utilisateur puisse créer un compte, faire un achat ou prendre un abonnement. Cela concerne uniquement les apps de type « reader », c’est-à-dire celles qui permettent la consultation de contenu (comme Netflix, Spotify, etc).

Mise en place des liens externes dans les applications

Netflix a mis à jour son application iOS et affiche justement un lien externe qui permet aux utilisateurs de se rendre sur son site pour créer un compte et prendre un abonnement. L’avantage pour Netflix ici est qu’il s’occupe de tout, dont le paiement pour l’abonnement. En passant par le système natif d’Apple et le paiement via l’App Store, Netflix devrait verser une commission de 30% au fabricant d’iPhone. Le service de streaming refuse un tel taux, la nouvelle solution renvoyant vers son site l’arrange donc bien.

En ouvrant l’application de Netflix, on peut voir le lien netflix.com/join. Un appui dessus affiche un pop-up d’Apple indiquant à l’utilisateur qu’il s’apprête à quitter l’application pour accéder à un site Internet. « Vos transactions ne seront plus effectuées avec Apple », indique le message. Il est précisé que « tout compte crée ou achat réalisé en dehors de cette application sera géré par le développeur ». Aussi, tout ce qui touche à la gestion de l’abonnement ou aux demandes de remboursement ne sera pas géré par Apple.

On retrouve par ailleurs un bouton « En savoir plus » qui renvoie vers une page de l’App Store ayant pour titre « À propos des transactions d’apps sur les sites web ». Le texte est similaire à ce qui a été indiqué auparavant, dans une version un peu plus longue.

Selon Apple, les applications de type « reader » ne proposent pas d’achat de biens et de services numériques dans l’application et visent principalement à permettre aux utilisateurs de consulter des contenus ou des abonnements achetés précédemment. C’est pourquoi Apple a accepté que les applications partagent un lien unique à des fins de gestion de compte. Le fabricant a apporté ce changement afin de régler une enquête lancée par la Commission japonaise du commerce équitable.