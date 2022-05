Apple va proposer d’ici les prochains jours l’édition 2022 de l’Apple Watch Pride et des bracelets qui vont avec. Le fabricant propose chaque année ce type de bracelets en lien avec la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Celle-ci a lieu le 17 mai.

Modèles de 2021

Les années précédentes, Apple profitait de cette journée du 17 mai pour annoncer les bracelets Pride de l’Apple Watch. Il n’y a pas eu d’annonce spécifique en 2022, mais les bracelets vont tout de même arriver. En réalité, le lancement est imminent.

Mark Gurman rapporte qu’une nouvelle version Pride de l’Apple Watch arrive bientôt et les Apple Store ont reçu les supports promotionnels afin de préparer l’installation dans les boutiques. Selon le journaliste de Bloomberg, les bracelets seront disponibles cette semaine et la montre devrait être disponible la semaine prochaine.

New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week.

— Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022