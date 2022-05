Le Mac n’est pas le seul produit Apple à avoir relevé la tête en Europe lors du premier trimestre de cette année 2022. Si l’on en croit en effet Canalys, les ventes d’iPhone en Europe ont légèrement progressé sur la période, sur un marché en baisse globale de 10%. Apple a donc écoulé 8,9 millions d’iPhone en Europe, soit une part de marché de 21% (contre 19% l’an dernier). C’est insuffisant pour venir titiller Samsung (35% de Pdm, -9% au niveau des ventes), mais cela suffit pour dépasser Xiaomi d’une courte tête. Le fabricant chinois voit ses ventes chuter de 22% et sa part de marché passer logiquement de 23% à 20% de Pdm.

Apple second en Europe, voilà qui n’était plus arrivé depuis plus d’un an et le décollage tonitruant de Xiaomi sur le vieux continent. Hormis Apple, Realme est le fabricant qui tire le plus gros gain du Q1, avec des ventes en croissance de 177%, ce qui lui permet de passer de 2% à 5% de Pdm !