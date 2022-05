Certaines fonctions de l‘iPhone relèvent vraiment de l’utilité publique. Une jeune femme en a eu une nouvelle confirmation après une tentative d’agression sexuelle. Kelli Worst revenait d’une soirée plage entre amis lorsqu’elle a été abordée par un homme au départ affable mais qui très vite a commencé à lui faire des gestes obscènes. La situation a ensuite dégénéré : « Je me suis retournée et je me suis éloignée » raconte Kelli Worst après l’attaque. « Je me suis probablement éloignée de lui à environ cinq pas et c’est à ce moment-là qu’il s’est approché de moi, m’a couvert la bouche et le nez et m’a plaquée au sol, et ensuite m’a clouée face contre terre dans le sable ».

Dans un geste désespéré, la victime s’est saisie de son iPhone et a activé la fonction SOS en appuyant longuement sur le bouton latéral et le bouton de volume. L’appel au 911 effectué, les forces de police ont pu entendre ce qui se passait et on reçu automatiquement la localisation de l’appel. Des agents se sont alors rendus sur place dans la minute et ainsi mettre un terme à la tentative de viol. Malheureusement, le criminel a réussi à prendre la fuite juste avant l’arrivée des forces de l’ordre.

« Avoir mon téléphone dans la main et savoir comment activer la fonction SOS est ce qui m’a sauvé la vie » conclut Kelli Worst. Pour rappel, la fonction SOS s’active dans les paramètres de l’iOS.