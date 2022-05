En plus de tvOS 15.5.1 pour l’Apple TV HD et 4K, Apple propose aujourd’hui la mise à jour 15.5.1 pour le HomePod et le HomePod mini. Il s’agit d’une mise à jour corrective.

Mise à jour 15.5.1 pour le HomePod

Voici ce qu’Apple indique concernant la mise à jour pour son enceinte connectée :

La version 15.5.1 du logiciel corrige un problème pouvant entrainer l’arrêt de la lecture de la musique après une courte période.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.5.1, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.

Pour rappel, Apple a proposé la version 15.5 la semaine dernière. Cette version en particulier n’apportait rien de particulier, si ce n’est des améliorations générales et des correctifs. Apple n’était pas entré dans les détails.

La prochaine grosse mise à jour logicielle du HomePod devrait être dévoilée le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Il n’y a pour l’instant aucune fuite ou rumeur à son sujet, contrairement à iOS 16 pour l’iPhone par exemple. Il faudra donc attendre un peu moins de deux semaines pour savoir ce qu’Apple nous réserve.