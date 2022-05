Apple enchaine les mises à jour aujourd’hui et propose la version 15.5 pour le HomePod, ainsi que le HomePod mini. Elle arrive deux mois après la version 15.4.

Disponibilité de la mise à jour 15.5 pour le HomePod

Il est difficile de dire ce que la mise à jour 15.5 pour le HomePod apporte sachant qu’Apple ne donne pas de détails. On peut donc imaginer qu’il y a des correctifs et autres améliorations, sans aucune nouveauté.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.5, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.

Cette mise à jour n’est pas la seule. En effet, Apple a proposé ce soir la version finale d’iOS 15.5 sur iPhone et d’iPadOS 15.5 sur iPad. Il y a une seule nouveauté à retenir et cela concerne l’application Apple Podcasts. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié. Il y a également eu macOS 12.4 pour les utilisateurs sur Mac, tvOS 15.5 pour l’Apple TV et enfin watchOS 8.6 pour l’Apple Watch.

La prochaine grosse mise à jour logicielle du HomePod devrait être dévoilée le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.