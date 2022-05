Apple présentera iOS 16 le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC et cette version ne changera pas design. En revanche, quelques nouveautés seront au programme selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des nouveautés avec iOS 16

Le journaliste, qui a généralement des sources bien renseignées au sujet d’Apple, fait état de « changements majeurs » dans iOS 16. Il serait notamment question de nouvelles d’interactions et de nouvelles applications Apple. Il ne précise pas s’il s’agit d’applications qui n’existent pas encore aujourd’hui ou s’il s’agira d’applications existantes qui seront complètement revues.

Il y a déjà eu des fuites concernant la prochaine mise à jour majeure pour les iPhone et iPad. Apple proposerait d’importants changements pour les notifications les fonctions de suivi de santé. Il y aurait aussi du nouveau au niveau d’iPadOS avec une nouvelle interface pour le multitâche, tout comme une amélioration du mode Concentration et un meilleur filtrage pour le Relais privé iCloud.

Les utilisateurs peuvent aussi s’attendre à des nouveautés du côté de watchOS 9, à savoir le système d’exploitation de l’Apple Watch. Il aurait le droit à des changements majeurs en lien avec l’activité physique et le suivi de la santé. Gurman évoque encore une fois aujourd’hui des changements majeurs, mais ne rentre pas dans les détails.

La keynote d’ouverture de la WWDC débutera à 19 heures (heure française) le 6 juin prochain. On découvrira iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16. On peut aussi s’attendre à de potentielles annonces de nouveaux produits. De précédentes rumeurs avaient évoqué la présentation d’au moins deux nouveaux Mac. Va-t-on découvrir le nouveau Mac Pro lors de ce rendez-vous ?