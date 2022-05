Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, n’est toujours pas fan de l’App Store et n’hésite pas à le faire savoir. Selon lui, la boutique d’applications d’Apple est « un mauvais service pour les développeurs ».

Des critiques envers Apple et son App Store

C’est dans une interview avec le Financial Times que le patron d’Epic Games a décidé de tacler l’App Store. Il répète ce que sa société a déjà dit, à savoir qu’Apple a des pratiques anticoncurrentielles en obligeant les développeurs à passer par son App Store pour distribuer des applications sur iOS. Aussi, ils doivent utiliser son service de paiement, ce qui implique une commission de 15% ou 30% selon les cas.

Le problème ici est un lien classique de monopole. On commence par le matériel. Apple fabrique des smartphones et en tire profit — ce qu’ils méritent. Mais ils obligent ensuite tous les acheteurs de leurs smartphones à utiliser exclusivement leur magasin d’applications pour obtenir du contenu numérique. Ils empêchent tous les autres magasins d’applications de leur faire concurrence sur un matériel qui est la propriété d’un milliard d’utilisateurs finaux. C’est le premier point et cela entrave complètement la concurrence et les forces du marché qui permettraient de créer de meilleures boutiques d’applications et de meilleures offres pour les consommateurs. Le point suivant est qu’Apple oblige toutes les applications de son magasin d’applications à utiliser son service de paiement pour les biens numériques. PayPal facture 3%, Mastercard et Visa 2%, Apple 30%. Il s’agit d’un multiple supérieur aux coûts réels du traitement des paiements. Et Apple fait cela à travers cette série d’éléments.

Un abus de la part d’Apple ?

Tim Sweeney va plus loin et estime qu’Apple profite de sa part de marché sur le matériel pour imposer des règles spécifiques au niveau du logiciel. « Ils utilisent cette position pour obtenir un avantage injuste sur les concurrents et les autres marchés. Et cela brise toute la dynamique concurrentielle qui a maintenu l’industrie technologique en bonne santé dans le passé », dit-il.

Les critiques continuent pour ce qui est de l’App Store :

L’App Store n’est pas un service. L’App Store est un mauvais service pour les développeurs. Il oblige les développeurs à traiter leurs logiciels de manière médiocre, à offrir aux clients une expérience médiocre, à facturer des frais de gestion et de traitement non compétitifs, et à gonfler le prix des produits numériques.

Pour rappel, Apple et Epic Games se sont affrontés devant les tribunaux. La justice a pour l’instant surtout donné raison à Apple. Sans surprise, Epic Games critique la décision et a fait appel.