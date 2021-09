Aussi bien Apple qu’Epic Games ont réagi au verdict concernant leur procès. La juge interdit à Apple d’empêcher les développeurs de mettre des liens dans leurs applications qui renvoient vers leurs sites. Cela permet ainsi de faire un achat unique ou de s’abonner sans passer par l’App Store et donc utiliser un système de paiement tiers. Mais la décision ne plaît pas vraiment à Epic Games.

Un porte-parole d’Epic Games annonce que le groupe fera appel de la décision de la juge concernant son affaire avec Apple. Séparément, Tim Sweeney, le patron du studio, a publié des tweets notant que le verdict « n’est ni une victoire pour les développeurs ni pour les consommateurs ». Il explique que son groupe « se bat pour une concurrence équitable entre les méthodes de paiement d’achats intégrés et les magasins d’applications pour un milliard de consommateurs ». Il ajoute que Fortnite reviendra sur l’App Store quand Epic pourra proposer son propre système de paiement avec une concurrence juste avec le système d’Apple afin de « répercuter les économies sur les consommateurs ».

Fortnite will return to the iOS App Store when and where Epic can offer in-app payment in fair competition with Apple in-app payment, passing along the savings to consumers.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021