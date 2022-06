Apple veut que l’iPad se rapproche davantage du Mac, là où il est plus proche de l’iPhone actuellement, et iPadOS 16 va justement changer la donne. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la mise à jour va faire évoluer l’interface multitâche.

Du nouveau avec iPadOS 16

iPadOS 16 aura une interface multitâche repensée qui permettra de voir plus facilement quelles applications sont ouvertes et de passer d’une tâche à l’autre. L’interface permettra également aux utilisateurs de redimensionner les fenêtres des applications et offrira de nouveaux moyens de gérer plusieurs applications à la fois. L’aspect sur le redimensionnement des fenêtres avait été dévoilé pour la première fois il y a quelques jours.

« La nouvelle interface de l’iPad sera l’une des plus importantes mises à jour annoncées lors de la conférence », assure Mark Gurman.

Il est vrai qu’iPadOS a besoin de changements pour réellement avoir une valeur ajoutée. Les dernières tablettes en date ont la puce M1, soit la même que l’on retrouve dans les récents Mac. Mais il y a un fossé entre iPadOS et macOS au niveau des fonctionnalités, et cela frustre naturellement les utilisateurs. Ils ont beaucoup de puissance, mais ne peuvent finalement pas réellement l’exploiter.

Apple annoncera iPadOS 16 le 6 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Il y aura également iOS 16 pour l’iPhone, macOS 13 pour le Mac, tvOS 16 pour l’Apple TV et watchOS 9 pour l’Apple Watch.