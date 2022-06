La keynote d’ouverture de la WWDC 2022, qui aura lieu demain à 19 heures, sera-t-elle l’occasion pour Apple d’annoncer un Mac mini avec la puce M2 ? C’est une possibilité si l’on en croit un revendeur américain.

Un Mac mini M2 à la WWDC ? Ce serait surprenant

B&H Photo, qui se veut être un revendeur Apple agréé, liste sur son site un Mac mini avec la puce M2. Il n’y a pas d’images, tout comme il n’y a pas de prix, de date sortie ou de caractéristiques, si ce n’est qu’il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ce modèle est intéressant parce qu’il n’y a aucune rumeur particulière à son sujet. Les fuites font état de la présentation d’un MacBook Air avec la puce M2 et non d’un nouveau Mac mini. Mais qui sait, peut-être qu’Apple nous surprendra. Ou bien B&H Photo fait une erreur.

Le revendeur liste aussi une « tour Mac mini ». Là encore, il n’y a pas d’image, de prix ou de caractéristiques détaillées, si ce n’est que la machine aurait la puce M1 Pro, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Ce supposé ordinateur serait-il le nouveau Mac Pro ? Nous savons qu’Apple doit un jour ou l’autre annoncer son premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon et non un processeur Intel, mais rien ne dit que l’on découvrira le produit à la WWDC. De plus, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et la puce M1 Pro semblent très peu probables pour un Mac Pro.