La keynote d’ouverture de la WWDC 2022, qui aura lieu ce soir dès 19 heures, va-t-elle être l’occasion d’avoir la présentation d’un MacBook Air et d’un MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 pour les deux modèles ? B&H Photo, revendeur agréé Apple, le suggère sur son site, mais il faut faire attention.

B&H Photo liste actuellement un MacBook Air avec la puce M2, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Il n’y a pas de photos, tout comme il n’y a pas le reste des caractéristiques techniques, le prix ou la date de sortie. Le revendeur affiche également un MacBook Pro de 13 pouces, lui aussi avec la puce M2, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

B&H Photo semble en tout cas en forme puisqu’il a listé ce week-end deux machines, à savoir un Mac mini M2 et une « tour Mac mini », sans que l’on sache réellement à quoi cela correspond.

Faut-il faire confiance aux revendeurs avant les keynotes ? Pas souvent, du moins quand il s’agit des produits Apple. Comme le note le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, les détails sont généralement partagés pendant ou juste après la keynote par l’équipe d’Apple qui s’occupe des revendeurs. À cela s’ajoute la déclaration d’un employé de B&H Photo, confirmant que le revendeur n’a pas de telles informations en amont.

Tout cela étant dit, les rumeurs insistantes font état d’une possible présentation ce soir d’un MacBook Air avec la puce M2. Mais il serait seul. Il n’y aurait pas de nouveau Mac mini, « tour Mac mini » ou MacBook Pro de 13 pouces. Du moins pas tout de suite.