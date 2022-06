Ce lundi 6 juin marquera le début de la WWDC 2022 d’Apple et ce sera le jour de la keynote avec plusieurs annonces. Il faut surtout s’attendre à des annonces logicielles, mais des annonces matérielles pourraient aussi avoir lieu.

iOS 16

Apple va dévoiler iOS 16, le nouveau système d’exploitation pour iPhone. Il y a eu quelques fuites à son sujet, les voici :

Nouvel écran de verrouillage avec des fonds d’écrans qui auraient des fonctionnalités façon widgets.

Améliorations importantes pour les notifications.

Du mieux pour l’application Messages qui aurait des fonctionnalités similaires à celles d’un réseau social, avec un accent particulier sur les messages vocaux

Changement pour l’application Santé avec une fonctionnalité étendue de suivi du sommeil et de gestion des médicaments. Apple travaille sur un outil qui permettrait aux utilisateurs de scanner leurs médicaments dans l’application. De nouvelles fonctionnalités relatives à la santé des femmes sont également attendues.

De nouvelles applications Apple en préparation, sans plus d’informations pour le moment

Apple travaille également sur de « nouveaux modes d’interaction avec le système », mais il n’y a pas plus d’informations

Nouveaux types d’entraînement pour l’application Apple Fitness+

Arrivée d’Apple Music Classical, une version d’Apple Music spécifique à la musique classique

Il y a aussi quelques informations qui devraient être dévoilées plus tard, lorsque les iPhone 14 et 14 Pro seront annoncés en septembre :

Un mode pour l’écran toujours allumé (Always-on Display) sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Un changement d’interface sur la partie supérieure de l’écran puisque les iPhone 14 Pro et Pro Max n’auront plus l’encoche telle que nous la connaissons, mais une pilule et un trou.

Un système de détection d’accident de voiture qui permettrait d’appeler automatiquement les urgences lorsqu’une collision est détectée.

Un support des satellites pour envoyer des messages en cas d’urgence lorsqu’il n’y a pas de couverture cellulaire et signaler les urgences majeures lorsque la couverture n’est pas disponible.

Support d’un système « acheter maintenant, payer plus tard » pour Apple Pay

iPadOS 16

Avec iPadOS 16, Apple voudrait que l’iPad se rapproche davantage du Mac que de l’iPhone. La mise à jour proposerait une interface multitâche repensée qui faciliterait le passage d’une tâche à l’autre et la visualisation des applications ouvertes. Il serait aussi possible de redimensionner les fenêtres d’applications. De plus, on retrouverait la gestion de plusieurs applications à la fois, comme on peut le faire sur un Mac.

macOS 13

macOS 13 succédera à macOS 12 Monterey. La mise à jour proposerait une nouvelle interface au niveau des Préférences Systèmes pour se rapprocher de ce qu’il y a sur iOS et avoir une page pour chaque application afin de facilement gérer les réglages. Apple proposerait aussi la sauvegarde Time Machine sur ses serveurs avec iCloud. De plus, plusieurs applications d’Apple devraient évoluer.

Quel sera le nom ? Il est possible que ce soit macOS Mammoth si l’on se base sur un dépôt de marque d’Apple.

watchOS 9

L’Apple Watch va avoir le droit à la mise à jour watchOS 9. Si l’on en croit les fuites, il y aura :

Une mise à jour du mode d’économie d’énergie qui permet d’utiliser des applications et des fonctions tout en réduisant l’utilisation de la batterie.

Une fonction de détection de la fibrillation auriculaire étendue avec une charge supplémentaire, c’est-à-dire la fréquence à laquelle une personne se trouve en état de fibrillation auriculaire sur une période donnée.

Amélioration du suivi de la santé et de l’activité.

Plus de types d’entraînements.

Métriques supplémentaires pour les entraînements de course à pied.

Rafraîchissement des cadrans existants.

tvOS 16

tvOS 16 sera la mise à jour pour l’Apple TV. Aucun détail n’a fuité concernant cette version.

MacBook Air ?

Va-t-on découvrir le nouveau MacBook Air ? C’est une possibilité. L’ordinateur portable aurait un nouveau design avec notamment des bordures blanches autour de l’écran (comme l’iMac M1), ainsi qu’un clavier avec des touches blanches. L’écran serait un peu plus grand, à savoir 13,6 pouces.

Côté processeur, des rumeurs parlent de la puce M2, d’autres évoquent une puce M1 améliorée. C’est encore flou.

Mac Pro ?

Apple a déjà teasé l’arrivée d’un nouveau Mac Pro pour 2022. Va-t-on le voir demain à la keynote de la WWDC 2022 ? Peut-être. La machine aurait jusqu’à 40 cœurs pour le processeur et jusqu’à 128 cœurs pour la partie graphique. La puce serait ainsi plus puissante que la M1 Ultra que l’on retrouve dans le Mac Studio. En réalité, le Mac Pro pourrait avoir deux puces M1 Ultra reliées entre elles. Pour rappel, la puce M1 Ultra est l’équivalent de deux puces M1 Max reliées entre elles.

Casque AR/VR ?

A ce stade, il semble peu probable qu’Apple présente demain son casque de réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) à la WWDC 2022. En revanche, il existe une possibilité qu’Apple détaille la partie logicielle.

A ce stade, il semble peu probable qu'Apple présente demain son casque de réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) à la WWDC 2022. En revanche, il existe une possibilité qu'Apple détaille la partie logicielle.