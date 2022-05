Autant il y a eu plusieurs fuites autour des nouveautés d’iOS 16, autant celles autour de macOS 13 sont légères. Mais si l’on en croit de nouveaux bruits de couloirs, l’une des nouveautés concernera Time Machine et iCloud.

Un possible combo Time Machine et iCloud avec macOS 13

Time Machine est le logiciel de sauvegarde d’Apple pour les Mac. Il est ainsi possible de faire régulièrement une sauvegarde de son Mac et l’utiliser plus tard pour faire une restauration des données. C’est pratique si pour une raison X ou Y le Mac plante et nécessite une réinitialisation. On peut ainsi retrouver les données grâce à la sauvegarde.

Actuellement, Time Machine nécessite un périphérique (disque dur ou SSD externe) pour effectuer la sauvegarde. Si l’on en croit MajinBuOfficial, macOS 13 va ajouter une option pour permettre de s’appuyer sur iCloud. Ainsi, il serait possible de sauvegarder les données sur les serveurs d’Apple et ne plus forcément dépendre d’un disque dur externe. Une simple connexion Internet suffirait pour envoyer et rapatrier ses données.

MajinBuOfficial a déjà eu quelques fuites pour ce qui est des produits, dont des accessoires. Mais son information concernant macOS 13 est à prendre avec des pincettes parce que peu de personnes sont réellement au courant des nouveautés des futures mises à jour logicielles majeures des Mac. Mais après tout, le fait de lier Time Machine et iCloud pourrait être logique, surtout qu’Apple cherche à vendre davantage d’abonnements et ce serait un moyen de le faire ici.

Le retour de la borne AirPort ?

D’autre part, Apple préparerait au moins une nouvelle borne AirPort. Apple a annoncé cesser la commercialisation de cette gamme en avril 2018, mais elle pourrait bien être de retour. En avril 2021, le fabricant avait enregistré des références pour de nouvelles bornes AirPort. Au moins un modèle pourrait bien être disponible cette année.

Apple présentera officiellement macOS 13 le 6 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Il y aura aussi iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16.