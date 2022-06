Une nouvelle vidéo montre une prise en main express d’une protection d’écran pour l’iPhone 14 Pro Max. La partie intéressante se situe en haut puisqu’il n’y a plus l’encoche telle que nous la connaissons depuis l’iPhone X.

Toutes les rumeurs s’accordent à dire que les iPhone 14 Pro et Pro Max vont abandonner la fameuse encoche pour avoir à la place une pilule et un trou. La vidéo montre justement une protection d’écran qui s’appuie sur cette rumeur insistante et permet de voir à quoi cela pourrait ressembler en vrai.

iPhone14 Pro Max Protective Glass,Have you embraced this new design now? pic.twitter.com/kn83u0Wq0Z — Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2022

Il est bon de noter que seuls les modèles Pro auront ce changement. Les iPhone 14 et iPhone 14 Max sont annoncés pour toujours avoir l’encoche. D’ailleurs, ces modèles devraient être quasiment un copier-coller des iPhone 13, aussi bien bien au niveau du design qu’au niveau des performances. En effet, les nouveaux modèles auraient le droit à la puce A15, la même que l’on retrouve dans les iPhone 13. Les iPhone 14 Pro, par contre, auraient le droit à la puce A16 qui sera plus puissante.

Nous avons encore un peu de temps avant la présentation officielle par Apple. Ce sera normalement en septembre. Il y aura quatre modèles : iPhone 14 (6,1 pouces), iPhone 14 Max (6,7 pouces), iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces).