Tim Cook a publié un tweet juste avant le début de la WWDC 2022 et le patron d’Apple se veut prêt. Il en profite pour dévoiler un Memoji le représentant en train de regarder un MacBook aux côtés de développeurs.

Developers assemble! It's going to be a great day! #WWDC22 pic.twitter.com/OZvER1gIiN — Tim Cook (@tim_cook) June 6, 2022

« Rassemblement des développeurs ! Ça va être une excellente journée ! », a tweeté Tim Cook avec le hashtag #WWDC22. D’ailleurs, celui-ci affiche une icône dédiée (quand le tweet est vu sur le site de Twitter ou l’application) avec le logo de Swift, le langage de programmation d’Apple.

La keynote débutera à 19 heures et sera surtout l’occasion de découvrir des nouveautés logicielles. Nous allons notamment avoir le droit à iOS 16 pour iPhone, iPadOS 16 pour iPad, macOS 13 pour Mac, watchOS 9 pour Apple Watch et tvOS 16 pour l’Apple TV. Plusieurs informations ont déjà fuité concernant les nouveautés (surtout pour iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9), le résumé est à retrouver sur cet article dédié.

Il faut aussi s’attendre à de nouveaux produits. Plus tôt dans la journée, Apple a fermé son Apple Store en ligne. Cela signifie que le groupe prépare sa boutique pour ajouter des nouveautés. Si l’on en croit les rumeurs insistantes, il y aura au moins un nouveau MacBook Air. Il est également probable qu’il y est autre chose, il serait étonnant qu’Apple ferme sa boutique juste pour un nouvel ordinateur portable.

La keynote pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict dès 19 heures depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict (Lien App Store) sur iPhone et iPad, en se rendant dans la section Keynote.