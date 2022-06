Avec iOS 16, il est possible d’annuler un iMessage déjà envoyé, tout comme il est possible de modifier le message après envoi. Mais il y a une limite et Apple annonce qu’elle est de 15 minutes.

Un délai de 15 minutes pour annuler ou modifier un iMessage sur iOS 16

Une fois que vous avez envoyé un iMessage, vous avez 15 minutes pour l’annuler ou modifier le contenu. Passé ce délai, les deux options ne sont plus disponibles. Apple ne l’avait pas précisé lors de la keynote de la WWDC, mais le fabricant l’a confirmé plus tard dans sa documentation.

Pour faire un changement, il suffit de maintenir son message puis choisir l’option « Annuler l’envoi » ou « Modifier ». Si on choisit la première, iOS 16 indique : « Vous avez annulé l’envoi d’un message. [Nom du contact] pourra peut-être voir votre message sur des appareils exécutant des versions plus anciennes d’iOS ». Effectivement, si votre contact dispose d’iOS 15 ou antérieur, ou de macOS Monterey ou antérieur, le message ne sera pas annulé sur son iPhone ou iPad puisque le nouveau système nécessite au minimum iOS 16 ou macOS Ventura.

Pour ce qui est de l’option « Modifier », elle affiche le message avec une fenêtre d’édition et vous pouvez changer le texte comme bon vous semble. Il ne reste plus qu’à valider pour que le nouvel iMessage s’affiche aussi bien chez vous que chez votre contact.

D’autres nouveautés dans l’application Messages

L’application Messages comprend également d’autres changements sous iOS 16. Il devient possible de marquer une conversation comme non lue. Il suffit de faire un balayage vers la droite sur la conversation en question. Cela peut être pratique si vous voulez répondre à un message plus tard, mais que vous ne voulez pas oublier.

Il y a également une nouvelle option pour récupérer les messages récemment supprimés. Les messages supprimés peuvent être récupérés jusqu’à 30 jours après leur suppression. Ils se trouvent dans la section « Récemment supprimés », sous la liste des filtres. Cela fonctionne aussi bien pour les iMessages que pour les SMS.