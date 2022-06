Les joueurs sur iPhone et iPad vont être ravis d’apprendre qu’iOS 16 ajoute le support des Joy-Con et de la manette Nintendo Switch Pro. Apple ne l’a pas dit lors de la keynote de présentation et ne l’indique pas sur son site, mais des utilisateurs ont découvert le support en installant la bêta d’iOS 16.

Riley Testut, le développeur de l’émulateur Delta sur iOS et d’AltStore, a fait des tests et confirme qu’iOS 16 reconnaît aussi bien le Joy-Con gauche que le Joy-Con droit. Il est également possible d’utiliser les deux en même temps, comme les joueurs le font avec la Switch. D’ailleurs, iOS 16 sait faire le lien entre les deux Joy-Con et fait mention d’une manette MFi (Made for iPhone).

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!! Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Ça ne s’arrête pas là puisqu’il est également possible de commencer à jouer avec deux Joy-Con puis finalement en avoir qu’un seul. Il suffit pour cela de maintenir le bouton pour faire des captures d’écran et le bouton Home.

Les joueurs qui préfèrent une manette classique pourront connecter le modèle dédié de Nintendo (qui est vendue séparément de la Switch, contrairement aux Joy-Con, et qui coûte 55 euros). Là encore, cela fonctionne sans problème pour jouer sur son iPhone ou iPad.

Pour rappel, les iPhone et iPad supportent déjà la manette DualSense de la PlayStation 5 et les manettes des Xbox Series X/S depuis iOS 14.5 en avril 2021. Voilà maintenant qu’il est question de Nintendo.