Vous rêvez de devenir développeur d’apps mobiles ? L’objectif est louable, mais si vous n’êtes pas déjà une développeur chevronné, il vous faudra suivre quelques cours pour l’apprentissage de la programmation. Cela tombe bien puisque le site PurpleGiraffe propose des cours complets, avec coaching, vidéos, support en ligne et tout le toutim à un prix défiant toute concurrence, soit 1 euro le premier mois (pour les 500 premiers inscrits) puis 24 euros ensuite (sans engagement), ce qui reste une formule canon pour se lancer dans l’aventure. Et attention, on parle ici d’une formation qui doit vous permettre de devenir développeur pro (pas juste un hobby donc).

L’offre de formation comprend des cours vidéos en français, un forum dédié, des séances de coaching de groupe, des conférence en direct chaque mois (Meetups), des défis mensuels, conférences techniques chaque mois. Grands débutants acceptés ;) Normalement, avec juste un peu d’assiduité, il ne faudra que 2 à 6 mois pour lancer ses premières apps sur le Play Store ou l’App Store.

Le contenu des cours permet de maitriser rapidement es langages Swift, SwiftUI, Dart et Kotlin et va de la création d’apps à la vente sur l’App Store/Play Store en passant par la création de services en ligne ou la gestion du cloud. Tout cela pour 1 euro seulement le premier mois.

Pour rappel, notre nouvelle application Swiftly (dont nous avons parlé ici) permet aussi de bien mettre le pied à l’étrier pour l’apprentissage du langage Swift ou en complément des cours de Maxime. Swiftly est disponible dans l’App Store (Lien – Gratuit – iPhone/iPad). A noter que le déblocage des cours est en promo durant la période de lancement (7,99 euros au lieu de 9,99 euros).