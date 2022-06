L’une des nouveautés de macOS Ventura concerne les Préférences Système, ou plus exactement les Réglages Système. En effet, Apple a procédé à un changement de nom, une première depuis plus de 20 ans. Mais au-delà du nom, il y a surtout une nouvelle interface.

Visuellement parlant, les Réglages Système avec macOS Ventura se rapprochent de ce que l’on retrouve sur iOS avec l’application Réglages. Il y a une barre latérale sur la partie gauche qui recense les différents paramètres disponibles. Cela permet de rapidement passer d’un menu à l’autre en un clic.

Les paramètres sont organisés par catégories, telles qu’Apparence, Centre de contrôle, Moniteurs, etc. Les catégories similaires sont regroupées les unes avec les autres, ce qui assure là encore une meilleure cohérence entre macOS, iOS et iPadOS. Avec plus d’espace dans chaque volet de paramètres, il est plus facile de trouver les réglages que vous voulez immédiatement. Aussi, il est toujours possible de faire une recherche pour trouver un élément en particulier.

Apple propose pour l’instant la bêta de macOS Ventura aux développeurs. La bêta publique sera disponible dans le courant du mois de juillet, mais Apple ne donne pas encore une date précise. Quant à la version finale, elle sera proposée au téléchargement à l’automne selon Apple. Il est possible que ce soit en octobre ou novembre. Pour sa part, macOS Big Sur a vu le jour le 25 octobre 2021.