Une nouvelle option dans iOS 16 permet de facilement et rapidement détourer une personne, un objet ou autre chose sur une photo pour ensuite le partager ou le mettre de côté.

Pour ce faire, ouvrez l’application Photos, choisissez une photo ou une capture d’écran, maintenez votre doigt sur une personne ou un objet puis relâchez. Vous verrez apparaître les options « Copier » et « Partager ». La première permet de copier l’image détourée pour ensuite la mettre quelque part. La seconde ouvre le menu de partage d’iOS, vous permettant de choisir un contact ou une application.

À noter que vous pouvez également maintenir son doigt sur le sujet, puis le déplacer et utiliser votre autre main pour ouvrir une application comme Messages, Notes, Mail ou autres pour glisser-déposer le rendu.

Cette fonctionnalité peut donc être forte intéressante selon la situation. L’avantage est qu’elle se veut très simple d’usage et ne nécessite pas de télécharger un quelconque outil. C’est possible grâce à l’apprentissage automatique et au système d’analyse d’images.

Malheureusement, tout le monde ne peut pas en profiter. En effet, il est nécessaire d’avoir la puce A12 au minimum. Autrement dit, il faut avoir un iPhone XS ou un modèle plus récent. Si vous avez un iPhone 8/8 Plus ou iPhone X, vous pouvez installer iOS 16, mais vous n’aurez pas cette fonctionnalité en particulier.