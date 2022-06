Apple a présenté cette semaine iOS 16 lors de la WWDC 2022 et ce fut l’occasion de découvrir la liste des appareils compatibles. L’iPhone 6s ne supporte pas la mise à jour, ce qui était attendu. Ce qui ne l’était pas en revanche, c’est l’abandon de l’iPhone 7. Et ce point précis dérange plusieurs personnes.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont critiqué l’absence du support d’iOS 16 sur les iPhone 7 et 7 Plus. Des utilisateurs ont même posté des messages en réponse aux récents tweets de Tim Cook, le patron d’Apple, pour critiquer la situation.

L’iPhone 7 qui n’es pas supporté par iOS 16 c’est une honte. Ils auraient au moins pu faire une version plus allégée pour le faire tenir un peu plus longtemps quand même. — 🍃 (@r3alhotgirlsh1t) June 6, 2022

L’iPad 5 avec puce A9 est tjr supporté sur iOS 16… mais pas l’iPhone 7 avec puce A10 ne peut pas cherche l'erreur. — SatoruNOgo (@SatoruNOgo) June 7, 2022

Why ,why,why?No iOS 16 support on iPhone 7,I was very nervous yesterday,even cried because no iOS 16 support for iPhone 7.I tested betas since iOS 14.6 and now I need to stay only on iOS 15💔😭😡😖 — Balogh Claudiu Gabriel (@Outland3r_2007) June 7, 2022

iPhone 7 and 7 plus are out of iOS 16. Mine is 8 Plus but even if mine comes out next year, I won't change iPhones. Seriously, I refuse to get one of those iPhones with a full screen, which are the worst with this horrible screen. — Larissa Câmara 📱 (@lari_camara_) June 6, 2022

Le plus surprenant est le lien entre les iPhone et les iPad. Les iPhone 7 et 7 Plus embarquent la puce A10 Fusion et n’ont donc pas le droit à la nouvelle mise à jour. Par contre, les iPad 6 et 7 ont le droit à iPadOS 16… alors qu’ils ont eux aussi la puce A10 Fusion. Et cela va même plus loin puisque l’iPad 5, qui a la puce A9, supporte à son tour iPadOS 16.

Apple aurait pu techniquement proposer iOS 16 sur les iPhone 7 et 7 Plus, tout en désactivant certaines fonctionnalités. Cela aurait malgré tout permis aux utilisateurs d’avoir certaines nouveautés. Mais ce ne sera pas le cas et les personnes avec ces iPhone devront se contenter d’iOS 15.