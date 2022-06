Apple avait au départ annoncé que l’application Apple TV proposerait le support du HDR10+ avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Mais le constructeur a mis à jour son site et a retiré la mention sur chaque page des systèmes d’exploitation.

Voici ce qu’on pouvait lire jusqu’à présent :

Prise en charge du HDR10+

La dernière génération de la technologie de plage dynamique élevée est désormais prise en charge par l’application Apple TV.

Pourquoi ce retrait ? Ce n’est pour l’instant pas précisé, Apple s’étant chargé de discrètement retirer la mention sans prévenir personne. Certes, la situation peut encore évoluer d’ici la version finale qui arrivera à l’automne (normalement en septembre pour iOS 16 et iPadOS 16, et octobre ou novembre pour macOS Ventura). Mais le fait que le retrait de la mention se fasse maintenant n’est pas forcément une bonne nouvelle. Pour rappel, Apple a annoncé iOS 16/iPadOS 16 et macOS Ventura lundi lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2022.

Pour ceux qui ne le savent pas, le HDR10+ est une évolution du HDR10. Ce système vient rivaliser avec le Dolby Vision et supporte les métadonnées dynamiques d’un flux vidéo. Peu de constructeurs de téléviseurs proposent son support, on le retrouve surtout chez Samsung et Panasonic. Le reste du marché s’intéresse davantage au Dolby Vision.