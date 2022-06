Apple TV+ et Nike ont passé un accord valable sur plusieurs années pour ce qui concerne des programmes sportifs. Ils seront diffusés en premier sur la plateforme de streaming d’Apple, rapporte Deadline.

Les deux sociétés vont proposer une série de films destinés à inspirer la prochaine génération d’athlètes et à célébrer le pouvoir du sport. Cette initiative intervient à un moment où les plateformes de streaming se concentrent sur les droits de retransmission sportives en direct et sur les contenus narratifs et documentaires consacrés à l’athlétisme. Dans le cas d’Apple, il y a déjà un accord avec la MLB pour diffuser chaque vendredi deux matchs de baseball en direct.

Le contrat stipule qu’Apple financera et distribuera les projets, et Justin Biskin de Waffle Iron, le label de production dédié de Nike, les produira avec Brad Weston et Collin Creighton de Makeready. Brad Weston a supervisé des films sportifs, dont Fighter (nommé aux Oscars), lorsqu’il dirigeait la production chez Paramount Pictures. Sous la houlette de Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, Apple a remporté son premier Oscar du meilleur film pour CODA et s’intéresse de près au sport avec sa série Ted Lasso, qui a remporté un Emmy. D’autre part, le fabricant d’iPhone a récemment obtenu les droits pour un film sur les courses de Formule 1, dans lequel Brad Pitt jouera le rôle principal et qui sera réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun : Maverick.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur les programmes d’Apple et Nike. En revanche, il est bon de noter qu’Apple n’aura pas une exclusivité. En effet, les programmes pourront apparaitre sur d’autres plateformes de streaming à terme. Mais Apple TV+ les diffusera toujours en premier.