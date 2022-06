L’une des principales nouveautés d’iOS 16 est l’écran de verrouillage personnalisé. Pour Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, cette fonctionnalité est « un acte d’amour ».

L’écran de verrouillage se personnalise avec iOS 16

« Nous avons vu une réelle opportunité de prendre ce domaine qui a vraiment évolué lentement au fil du temps, mais qui n’a jamais connu ce genre d’avancée massive, et de faire quelque chose de vraiment grand. Mais quelque chose de très Apple et de très personnel. C’est donc un acte d’amour cette année », a déclaré Craig Federighi dans une interview à TechRadar.

Alan Dye, un vice-président en lien avec l’interface, rejoint Craig Federighi. Il explique que l’objectif d’Apple « était de rendre l’iPhone encore plus personnel ». Un autre but était de rendre l’écran de verrouillage d’iOS 16 plus utile, tout en faisant le nécessaire pour que l’iPhone reste l’iPhone. Son équipe a dû s’imaginer comme un magazine où l’écran de verrouillage serait une jolie couverture.

L’apprentissage automatique est également utilisé pour déterminer comment peaufiner à la perfection l’image d’un écran de verrouillage. Craig Federighi explique qu’il y a « une douzaine de réseaux neuronaux qui jugent la photo en fonction du sujet, de la présence de personnes, de la façon dont elles sont cadrées et recadrées sur la photo, de leurs expressions. Toutes ces choses nous permettent de présenter automatiquement des options vraiment intéressantes et convaincantes pour les gens, puis de les rendre à l’écran d’une manière qui leur donne l’impression d’être presque entièrement nouvelles ».

Une inspiration qui vient de l’Apple Watch

Alan Dye ajoute que l’Apple Watch a inspiré Apple pour la présence de widgets sur l’écran de verrouillage d’iOS 16. En ce qui concerne les modifications apportées aux notifications, le cadre explique que l’idée de les faire apparaître à partir du bas de l’écran est intéressante pour la personnalisation « parce qu’il arrive souvent que les notifications masquent complètement la photo de l’écran de verrouillage, ce que nous ne voulions pas faire avec ce nouveau design ».

Naturellement, ceux qui veulent conserver « l’ancien » écran de verrouillage pourront le faire. C’est déjà possible avec la bêta d’iOS 16, actuellement distribuée aux développeurs.