Les revenus vont continuer de grimper pour Apple Music et Apple Arcade, au point d’atteindre 8 milliards de dollars d’ici à 2025 selon une analyse de la banque J.P. Morgan, comme le rapporte Reuters.

Apple Music et Apple Arcade sont attendus pour avoir 180 millions d’utilisateurs d’ici à 2025, avec 110 millions pour le service de streaming musical et 70 millions pour la plateforme de jeux. Cela permettra d’avoir 8,2 milliards de dollars de revenus au total, soit une hausse de 36%.

Le service qui représenterait la plus grosse part devrait être Apple Music avec 7 milliards de dollars à lui tout seul. Apple Arcade représenterait ainsi 1,2 milliard de dollars. Le fait qu’il y ait plus de monde et que le prix soit plus important aide naturellement. Le service de streaming coûte 9,99€/mois pour l’offre standard, 14,99€/mois pour l’offre familiale et 4,99€/mois pour l’offre étudiante, là où le service de jeux est facturé 4,99€/mois pour tout le monde.

Au dernier trimestre, Apple a annoncé que ses services ont enregistré des revenus de 19,82 milliards de dollars. Cela regroupe Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, stockage iCloud ou encore l’App Store. L’ensemble représente la deuxième source de revenus pour Apple, la première étant l’iPhone (avec 50,57 milliards de dollars au précédent trimestre).